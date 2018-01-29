İstanbul'da HDP ilçe başkanlığına saldırı

HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırıda bulunduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatboyu Caddesi 34 numarada bulunan ilçe binasına, 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki şehit cenazesi sonrası saldırılarak zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, A.O, M.Y, O.B.K. ve F.B.Ç. gözaltına alındı. Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
Saldırıda parti binasında zarar oluştuğu belirtildi.
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