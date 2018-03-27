İstanbul'da hava karardı! Yağmur bastırdı saatlik tahmine bakın

Meteoroloji İşleri Müdürlüğü İstanbul için yaptığı saatlik hava durumu tahmininde şiddetli yağış için alarm vermişti. Saat 15.00'den sonra hava bir anda karardı. Gündüz vaktini geceye çeviren kara bulutlar İstanbul'a şiddetli bir yağış bırakıyor. Meteorolojinin tahminine göre yağışlar gök gürültülü ve sağanak şeklinde devam edecek. İş çıkış saatinde etkisini daha da artıracak olan yağmur sıcaklığı da 4 derece birden düşürdü.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU : İstanbul'un saatlik hava durumu tahminine göre yağış aralıklarla yarın sabah 09.00'a kadar devam edecek. Yarın sabah saatlerindeki yağmurdan sonra sağanak duracak. Perşembe günü İstanbul'da bulutlu bir hava hakim olacak, cuma günü ise güneş çıkacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 17 dereceye, pazar günü ise 20 dereceye çıkacak.

Bugün Marmara'da etkili olan şiddetli yağışlar yarın ise Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş ve Hatay'da da gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek.

Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahmininde bugün Marmara ve Akdeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışların 29 Mart Perşembe günü Ankara'da etkili olacağı uyarısı var. Yağışlar perşembe günü Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Konya, Aksaray başta olmak üzere geniş bir bölgede etkili olacak.