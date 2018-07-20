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İstanbul'da hasta yakını doktoru darp etti

İstanbul'da hasta yakını doktoru darp etti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta muayene eden Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, muayene sırasında sıra bekleyen bir başka hasta yakını tarafından darp edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 21:11 - Güncelleme: 20-07-2018 21:11

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta muayene eden Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, sıra bekleyen hasta yakını tarafından darp edildi. Bilgisayarlı tomografisi çekilen Kaymakçı, beyin cerrahisi servisine yatırılarak müşahede altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde hasta muayene ettiği sırada, kapıda bekleyen hasta yakınları arasında kavga çıktı. Kapıya çıkarak hasta yakınlarına, sırası geleni muayene ettiğini söyleyen Doç. Dr. Kaymakçı, kavgaya karışan bir hasta yakını tarafından önce hakarete maruz kaldı, ardında da yabancı cisimle saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Kaymakçı, alnında, yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluşarak kafa travması geçirdi. Hastanede bilgisayar tomografisi çekilen Kaymakçı, tedavi yapılarak beyin cerrahi servisine yatırılıp, müşahede altına alındı.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "‘Doktor’ ve ‘şiddet’ kavramlarını bir arada zikretmekten hicap duyarak öğretim üyemiz Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı’ya yapılan vahşi saldırıyı kınıyorum” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 21:53 Turkiyede herkes gibi saglik calisanlarifa maganda olunca 'hak etmistir' diye dusunmuyor degil insan..

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