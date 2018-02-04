İstanbul'da hareketli saatler gemi karaya oturdu

İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bir yük gemisi Zeytinburnu’nda sahile vurdu. Kamboçya bandıralı olan geminin, mürettebatı tarafından 2015 yılında terk edildiği öğrenildi.

Zeytinburnu ile Bakırköy açıklarında demirli olan ve sahibinin borçları sebebiyle 3 sene önce terk edildiği öğrenilen Kamboçya bandıralı Tallas Phnompenh isimli gemi, İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodosta sürüklenerek, Zeytinburnu sahilinde karaya çarptı.

Olumsuz hava şartları sebebiyle kurtarma çalışmaları henüz yapılamayan geminin sabaha karşı sürüklenmeye başladığı ifade edildi. Kum iskelesi olarak bilinen bölgede sahile vuran geminin, sürüklenme anında denizde bulunan diğer gemilere çarpmaması muhtemel bir faciayı da önledi. Geminin yakıt tankının boş olması sebebiyle yakıt sızdırma ihtimalinin de olmadığı öğrenildi.

2015 yılında mürettebatı tarafından terk edilen ve bu süre zarfında Zeytinburnu açıklarında demirli olan geminin geçen yıl da yan yattığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.