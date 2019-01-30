İstanbul'da fıkra gibi olay

Olay, Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre sahibi tarafından tasma ve zincirsiz gezdirilen Dogo Arjantin cinsi köpek bir lokantada sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldırdı. Keçi ve sahibi ne olduğunu anlayamadan köpek keçiyi kuyruğundan ısırdı. Çevredeki vatandaşlar ve keçinin sahibi keçiyi köpekten kurtarmak için sandalye ile köpeğe vurdu. Köpeğin saldırısından kurtulan keçi kaçmaya başladı. Vatandaşların elinden kurtulan köpek de keçiyi kovalamaya devam etti. Can havliyle köpekten kaçan keçi, sokakta bulunan bir iş yerine daldı. Hemen arkasından iş yerine saldırgan köpek de girdi. İş yerinde çalışanları ise bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. İş yerine gelen keçinin sahibi köpeği yakaladı ve iş yerinin dışarısına çıkardı. Köpeğin sahibinin, elinde bulunan demir çubukla köpeğe acımasızca vurduğu görüldü. Köpeğin saldırısı sonucu kuyruğu parçalanan keçi hemen veterinere götürüldü.

Keçiye adeta çocuğu gibi bakan ve yanından hiç ayırmayan Ali Sever, “Burada keçimle beraber kahvaltı ediyorduk. Dogo Arjantin köpeği bir anda saldırdı ben yere düştüm. Buradaki esnaf arkadaş köpeğin kafasına sandalye vurdu, keçiyi kurtardık. Ama kovalamaca devam etti. Keçim iki üç saat ameliyatta kaldı kuyruğu parçalandı. Raporunu alıp gidip karakola şikayet edeceğim. Karakoldan resim istediler bende hazırladım. Esnaf arkadaşlar olmasa öldürebilirdi. Ben Prensesle 24 saat beraberim sabah kahvaltıya beraber gideriz. İşe beraber gideriz” dedi.

  • Güncel 30 Ocak 2019 12:03
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