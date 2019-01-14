İstanbul'da feci kaza: Taksici hayatını kaybetti!

İSTANBUL TEM Otoyolu Sancaktepe mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada; yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsü Turan Çifçi'nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Turan Çifçi (62) araç içerisinde sıkışırken bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlarken TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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