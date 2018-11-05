İstanbul'da feci kaza kameralara böyle yansıdı

Kaza, geçtiğimiz 22 Eylül Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde iş yerinden sipariş alan motosikletli kurye, yemekleri yetiştirmek için yola çıktı. Motosikletli genç seyrettiği esnada cadde üzerinden sokağa aniden dönüş yapan taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan kurye yere düştü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

HAVADA TAKLA ATIP YERE DÜŞTÜ Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi yavaşlayarak yol kenarında duraklıyor. O esnada motosikletli kurye ise seyrediyor. Sola sinyal veren taksi sürücü aniden sokağa girmek istiyor. Ancak kurye genç taksiye çarparak havalandıktan sonra takla atarak yere düşüyor. Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak yaralı gencin yanına geliyor.

“MOTORSİKLETLİ TAKSİYE ORTADAN VURDU” Kazayı gören Yüksel Orman, “Motosikletli buradan çıkarken, taksi de karşıdan geliyordu. Motosikletli taksiye ortadan vurdu. Çocuk yere düştü, taksici de durdu. Ambulans geldi genci götürdüler sonra da polisler geldi. Çocuğun durumuna baktılar, durumu gayet iyiydi. Burada biraz oturdu sonra ayağa kalktı, yardımcı oldular. Aşağıdaki bir restoranın kuryesiymiş” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.