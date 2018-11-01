İstanbul’da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

İstanbul’da sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu. Bazı gökdelenlerin yüksek kısımları ise sis içinde kayboldu.

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