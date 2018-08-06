İstanbul'da ele geçirildi paha biçilemiyor!

İstanbul'da son 10 gün içinde düzenlenen 3 ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda Spartaküs dönemine ait gladyatör miğferleri, Kudüs kökenli bronz levha ve Roma ve İslami dönemlere ait sikkelerin de olduğu toplam 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Uzmanlar operasyonda ele geçirilen eserlerin paha biçilemez olduğunu vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda, Avrupa'ya kaçırılmaya çalışılan 2 bin yıllık bronz döküm gladyatör miğferi başta olmak üzere çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserler arasında Selçuklu dönemine ait 1 havan ve tokmağı, 21 kapı kilidi ve 1 yüzük, Osmanlı dönemine ait aşure kabı, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bronz döküm gladyatör miğferi, Memluk dönemine ait üzeri işlemeli 14 kazan ve 1 alem başı, Safevi dönemine ait 4 miğfer ve 3 kalkan, üzerinde İbranice yazı karakterleri bulunan 3 bronz levha, Antik Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait 21 sikke, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerine Tevrat'a ait yazıların bulunduğu toralar, yüzükler, kemer tokaları, mühür örnekleri olduğu tespit edildi.