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İstanbul'da ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu?..

İstanbul'da ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu?..

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı bazı fırınlar ekmeğe 25 kuruş zam yaptı ekmek 1.50 TL'ye satılmaya başlandı. Fırıncılar Odası ise, ilerleyen günlerde zam yapacaklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 11:31 - Güncelleme: 24-07-2018 11:31

İSTANBUL'da ekmek fiyatlarına zam geldi. İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin ekmeğe 25 kuruşluk bir zammın geldiğini ve 1,25 lira olan ekmek fiyatının 1,50 TL’ye çıktığını söyledi.

Erdoğan Çetin, “Fırıncılar İstanbul’da ikiye ayrılıyor. İstanbul Ticaret Odası’na üyeler ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yaptı. Esnaf odası olarak biz de ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz” dedi.

MALİYETLER YÜKSELDİ... Un çuvalının 70 liradan 90 liraya çıktığını söyleyen İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Un fiyatları çok zamlandı. Biz de ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık. Ayrıca maliyetlerimizde fazlasıyla arttı.” dedi.

1,5 TL OLDU... İstanbul’un bazı semtlerinde ekmek 1.5 TL’ye satılmaya başlandı. Örneğin Şişli, Osmanbey ve Feriköy’de ekmek bazı fırınlarda 1.5 TL’ye satılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 12:18 BU odalara Devlet ne zaman dur diyecek adamlar kafasına göre zam yapıyor.. el insaf el kadar ekmek 1,5 TL

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