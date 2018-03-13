İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama

İSTANBUL Fatih'te belediye ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Sokak'ta belediye ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye de yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı.

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