İstanbul'da DHKP-C'ye ağır darbe! Gri Liste'deydi...

TERÖR örgütü DHKP-C'ye İstanbul'da büyük darbe vuruldu. İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler'le ilgili hazırladığı 'gri liste'de yer alan Meryem Özsöğüt gözaltına alındı.

Sağlık Emekçileri Sendikası Örgütlenme Genel Sekreterliği döneminde de tutuklanıp bir süre sonra tahliye olan Meryem Özsöğüt, bir süredir 300 bin liralık ödülle aranıyordu.

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