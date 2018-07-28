İstanbul'da dev operasyon! 5 bin polis katıldı

Türkiye genelinde 12'ncisi gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla denetimler yapıldı.

Kent genelinde 195 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube ekipleri de destek verdi. Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda aramalar yapıldı. Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan Fatih Millet Caddesi'nde yapılan uygulama noktasında, şüpheli bir araç polis ekipleri tarafından uygulama noktasına çekildi. Çekilen otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Otomobildeki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.