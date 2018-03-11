İstanbul'da dehşet: Lise öğrencisi yakılmış halde bulundu!

İSTANBUL Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılan Doğukan Köksal isimli lise öğrencisi bir gencin cesedi bulundu.

İstanbul'da dehşet: Lise öğrencisi yakılmış halde bulundu!

İstanbul Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.

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İstanbul'da dehşet: Lise öğrencisi yakılmış halde bulundu!

İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşamüzeri bir binada ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İstanbul'da dehşet: Lise öğrencisi yakılmış halde bulundu!

Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın adı öğrenilemeyen babası gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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İstanbul'da dehşet: Lise öğrencisi yakılmış halde bulundu!

İstanbul Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.

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