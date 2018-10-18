İstanbul'da dehşet evi! Ablasının gözleri önünde

İSTANBUL'da önceki gün öğle saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bulunan bir binada dehşet veren bir olay yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız, 14 yaşındaki kız kardeşi Fatma Ç.’yi de yanına alarak arkadaşı Y.A.’nın evine gitti. Evde Y.A.’nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) da bulunuyordu.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERMEDİLER... Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatma Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi.

POMPALI TÜFEKLERİ VE UYUŞTURUCUYU BAŞKA EVE TAŞIDILAR... Evdeki pompalı tüfekleri ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıyan E.T. ve abla B.A. daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık bir saat yaralı halde can çekişen çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

'İNTİHAR ETTİ' DİYE İDDİA ETTİLER AMA... Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışan çocuklar gözaltına alındı. İfadelerinde abla B.Ç ve diğer çocuklar 14 yaşındaki Fatma Ç’nin intihar ettiğini söyledi. Polis yapılan incelemeler sonucu evde temizlik yapıldığını belirledi.

ÇOCUKLAR SORGUDA İTİRAF ETTİ... Çocuklar sorgularında suçlarını itiraf ederek olayın intihar olmadığını söyledi. Polis ekipleri B.A.’nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi.

SKUNK, KOKAİN VE SİLAHLAR... Baskında 1 buçuk kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirilirken, Sevgi Ü. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan dört kişi de tutuklandı. Gözaltına alınan Aysun K. ve kardeşi ile birlikte Sevgi Ü.’nün ise emniyetteki devam ediyor.