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İstanbul'da dehşet çiftliği kuran sapık tutuklandı!

İstanbul'da dehşet çiftliği kuran sapık tutuklandı!

İSTANBUL Ataşehir'de yurttan kaçan ve yaşı küçük olan kız çocuklarını zorla tuttukları iddiasıyla gözaltına alınan çiftlik sahibi tutuklandı. İstanbul'da bir çiftikte yaşı küçük 6 kız çocuğunun silah tehdidiyle alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespit edilmişti.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 16:39 - Güncelleme: 25-02-2018 16:39

İstanbul polisi, yurttan kaçan bazı kızların Kayışdağı’nda boş arazide 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan özel ekip, köpekleri bayıltarak çiftliği bastı. Dört küçük kızın silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntülerinin olduğu CD’leri buldu. Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine de operasyon düzenleyen polis evde zorla tutulan 17 yaşındaki H.K.'yi kurtardı. Gözaltına alınan çiftlik sahibi tutuklandı.

Anadolu Ajansının haberine göre Ataşehir'de yurttan kaçan ve yaşı küçük olan kız çocuklarını zorla tuttukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak'ta bulunan bir çiftlikte, yurttan kaçan ve yaşı küçük 6 kız çocuğunun silah tehdidiyle alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

3 AYRI ADRESE BASKIN: Çalışmalar sonucu 21 Şubat günü 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R. (26) isimli şahıslar yakanırken, operasyon düzenlenen adreslerden birinde kayıp olarak aranan H.H.K. isimli kız çocuğu kurtarıldı.

Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanırken, Afgan uyruklu S.R. ise serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İŞTE 6 KIZ ÇOCUĞUNU ÇİFLİĞE KAPATAN O SAPIK

NE OLMUŞTU?

 İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları izlemeye aldı. İstihbarat çalışması yapan polis, kızlardan bazılarının bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. Takibe alınan Ataşehir Kayışdağı’ndaki çiftliğe, önceki gün operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, boş arazide derme çatma kulübelerden ve hayvanların barındırıldığı yapılardan oluşan çiftliğe bahçedeki 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak girdi. Kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R. gözaltına alınırken, çiftlik sahibi Abuzer Sayan’a ulaşılamadı.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; aramada, küçük kızların çiftlikte zorla tutulduğunu ve istismara uğradığını kanıtlayan video kayıtlarına ulaşıldı. Çiftliğe daha önce getirildiği belirtilen 4 kızın silah zoruyla cinsel istismara uğradığı, birbirleriyle ilişkiye zorlandığı görüntülerin olduğu CD’ler ile 2 tabanca ve 180 mermi bulundu.

KORKTUKLARI İÇİN KONUŞMAMIŞLAR

Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Kızların 3’ünün yurda geri döndükleri ancak korktukları için konuşmadıkları ortaya çıktı. Abuzer Sayan’ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor.

17 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILDI

Çiftlik sahibi Abuzer Sayan’ın Ataşehir’deki evini tespit eden polis, buraya da baskın düzenledi. Operasyonda, Sayan’ın tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K. adlı kız kurtarıldı. Zorbanın H.K.’yı da diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen çiftlik sahibi ile çalışanı Sabur R., ‘cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından tutuklandı.

ÇOCUK KAÇIRMAKTAN SABIKALI ÇIKTI

Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan’ın, geçimini kaz ve tavuk çiftliği işleterek sağladığını beyan ettiği ve kısa süre önce belediyenin işgaliye cezası kestiği anlaşıldı. 1 çocuk babası şüphelinin boşandığı öğrenildi. İncelemede şüphelinin ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 sabıkasının bulunduğu, bir çocuğu alıkoyduğu için de arandığı anlaşıldı.

 Sayan’ın polisteki kaydında şu suçlar yer alıyor: ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’, ‘oto hırsızlığı’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘kötü muamele’, ‘hırsızlık’, ‘tehdit’, ‘hakaret’.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Neco 25 Şubat 2018 18:00 Bu milletin başkandan en çok istediği şey idam. Çıkarın artık ey Ak Parti! Avrupa'nın da Amerika'nın da Sovyet'inin de herhangi zıkkım ülkesinin de diyeceklerine, yapacaklarına lanet olsun. Bize bizim yazdığımız hukuk sistemi gerekli. Zalime sapığa teröriste idam!

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