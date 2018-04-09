İstanbul'da dehşet! Başından vurup intihara kalkıştı

İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki olay 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın bir süredir akrabasının evinde kalıyordu. Sabah evden çıkan kadının yanına gelen kocası V.H. dehşet saçtı. Kadını başından vuran V.H. kendi başına da ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.