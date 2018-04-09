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İstanbul'da dehşet! Başından vurup intihara kalkıştı

İstanbul'da dehşet! Başından vurup intihara kalkıştı

ESENYURT'TA sokak ortasında karısını başından vuran kişi intihar girişiminde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 09:42 - Güncelleme: 09-04-2018 09:42

İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki olay 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın bir süredir akrabasının evinde kalıyordu. Sabah evden çıkan kadının yanına gelen kocası V.H. dehşet saçtı. Kadını başından vuran V.H. kendi başına da ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakkını çaldıran hakkı 09 Nisan 2018 11:31 ah kardaşım ah ne yaptın kurban sevmiyorsan bırak öldürmeye gerek var hem kendini hem karını hem çocuğunu yaktın

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