İstanbul’da dehşet anları kamerada

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 16 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, yarıyıl tatile nedeniyle Esenetepe'de oturan dayısını ziyarete geldi. Geceyi dayısını evinde geçiren çocuk, sabah ekmek almak üzere dışarı çıktı. Binadan çıktıktan sonra caddeye gelen çocuk, yolun karşısındaki fırına geçmek istedi. Bu sırada içerisinde sürücüyle birlikte 4 gencin olduğu öğrenilen otomobil, yola adım atan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak defalarca takla atan çocuk, park halindeki bir taksiye çarparak yere düştü. Kaza sonucunda çocuk ağır bir şekilde yaralanırken, otomobili kullanan sürücü ise frene bile basmadan kaçarak kayıplara karıştı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuk yolun karşısına geçmek için caddeye adım atıyor. O esnada sür'atli olan otomobil çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre havalanan çocuk defalarca takla attıktan sonra park halindeki taksiye çarparak yere düşüyor. Kendisine çarpan araç ise frene bile basmadan arkasına bakmayarak kaçıyor. Kazayı gören bazı vatandaşlar şoke olurken, bazı vatandaşlar ise koşarak çocuğun yanında gidiyor. Vatandaşların çocuğun başında beklerken, dakikalar sonra ambulans geliyor. Çocuk ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

  • Güncel 31 Ocak 2019 10:06
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