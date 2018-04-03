  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul'da dehşet! 18 erkek 50 kez tecavüz etti

İstanbul'da dehşet! 18 erkek 50 kez tecavüz etti

İSTANBUL Bahçelievler'de 18 kişinin yaşadığı evde yaşanan tecavüz olayı herkesi dehşete düşürdü. Pakistan uyruklu Malik R.Z adındaki bir kişi birlikte yaşadığı 18 erkeğin tecavüzüne uğradı. Malik Z şikayetçi oldu, 18 kişi tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-04-2018 10:31 - Güncelleme: 03-04-2018 10:31

İstanbul Bahçelievler’de 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Malik R.Z.,, kendisi gibi Pakistan’dan gelenlerle birlikte yaşadıkları evde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 18 kişi tutuklandı. İddianamede her ne kadar hepsinin tecavüz ettiği yazılsa da sadece 9’u için cinsel saldırı suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Malik, “Bana en az 50 kere tecavüz ettiler” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: Pakistanlı Malik R. Z., kendisi gibi Pakistan uyruklu ve akrabalığı olan 18 erkekle beraber yaşıyordu. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Malik, geçtiğimiz Mart ayının ilk haftası evinde duş aldığı sırada şüphelilerden Vakkas Y., Mubin H. ve Adiş A. çıplak görüntülerini çekti.

Daha sonra bu görüntüleri diğer şüphelilerle de paylaştılar. Elindeki görüntüleri kullanmak isteyen Vakkas Y., Malik R. Z.’ye kendisiyle birlikte olmak istediğini söyledi. Malik teklifi kabul etmeyince söz konusu görüntüleri internet ortamında yayacağını söyleyerek tehdit etti. Vakkas’ın söylediklerinin korkan Malik R.Z., tecavüze sesini çıkaramadı.

‘BANA EN AZ 50 KERE TECAVÜZ ETTİLER’

Hürriyet'in haberine göre yaşanan olay diğer şüphelilerin kulağına da gitti. Malik’in iddiasına göre sırayla kendisini ölümle ve dövmekle tehdit ettiler. Malik R.Z.’nin şikayetçi olacağını duyan her bir şüpheli sırayla genç adama tecavüz etti. Malik, “Bana en az 50 kere tecavüz ettiler” dedi. Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, iddianamede tüm sanıkların değişik şekillerdeki tecavüzünü anlatmasına rağmen sadece 9 kişi hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl hapis cezası istedi.

7 KİŞİ HAKKINDA BASİT YARALAMA SUÇUNDAN İŞLEM

Öte yandan diğer 7 kişi hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, 3 sanık hakkında ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıldan 9 yıla, 1 sanık hakkında ‘Şantaj’ suçundan 1 yıldan 3 yıla ve 18 sanığın tümü hakkında ‘Birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul'da dehşet! 18 erkek 50 kez tecavüz etti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 11:03 İnternete çıplak resmini koyup şantaj yapmışlar,bu yüzden kendisine tecavüz edilmesini kabul etmiş...İnanan var mı?Sen bir erkeksen ve çıplak resmini yayınlasalar ne yazar ki? Kadın bile olsan bunu kabullenmen gerekmezdi...Belli ki bu alışverişi karşılıklı istediniz ve anlaşamadığınız bir ayrıntı olunca da polise gitmek aklına geldi...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro