İstanbul'da DEAŞ operasyonu! O da gözaltına alındı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın 2016’da Irak’ta öldürüldüğünü duyurduğu örgütün Ebu Ömer El Şişani kod adlı askeri kanat sorumlusu Tarkan Batiraşvili’nin eşi S.D, sahte pasaportla yakalandı. S.D’nin Şişani’den 2 erkek çocuğunun olduğu belirlendi.

5 İLÇEDE 11 ADRESE BASKIN... Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürüttükleri çalışmada, çatışma bölgeleri ile bağlantılı, İstanbul’da eylem arayışı içinde olan örgüt üyelerini belirledi. Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye’deki 11 adrese Özel Harekat Timleri desteğinde girildi. Operasyonda, U.B, B.S, A.D, I.T ve S.K gözaltına alındı.

ASKERİ KANAT SORUMLUSUNUN EŞİ SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI... Yapılan araştırmada, S.K adına düzelenmiş pasaportun sahte, S.K’nın gerçek adının S.D olduğu anlaşıldı. S.D’nin de, 2016 yılında Irak Ninova’da hava bombardımanı ile öldürülen DEAŞ’ın askeri kanat sorumlusu Çeçen Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batiraşvili’nin eşi olduğu ve bu evlilikten 2 oğlu olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.S, U.B, I.T ve S.D tutuklanırken, A.D adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

ABD İLE USYA ÖLÜMÜNDE ANLAŞAMAMIŞTI... Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 2017 yılı Temmuz ayında yaptığı açıklamada Şişani’yi hava bombardımanı ile diğer DEAŞ üyeleri ile birlikte öldürdüklerini açıklamış, ABD ise Şişani’nin daha önce öldürüldüğünü duyurmuştu.