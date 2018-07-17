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İstanbul'da çıplak adam dehşeti

İstanbul'da çıplak adam dehşeti

Eyüpsultan'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, çırılçıplak soyunduktan sonra elinde bıçakla sokağa çıktı. Zanlı, yolda kendisini durdurmak isteyen polisi bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar, zanlıyı bacağından vurarak durdurdu.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 21:46 - Güncelleme: 17-07-2018 21:46

Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi'ndeki evlerinde dün akşam saatlerinde annesi Türkan Uygun'u bıçaklayarak öldüren Mehmet Bahadır Uygun, eşi ve çocuğunu bir taksiye bindirerek olay yerinden gönderdi.

Mehmet Bahadır Uygun daha sonra çıplak halde sokağa çıktı. Elinde bıçak bulunan Uygun çevredekileri tehdit ederek sokakta yürüdü. İki polis, Uygun'u durdurmak istedi. Ancak Mehmet Bahadır Uygun, polise de saldırdı. Bir polis bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer polis silahını çekti.

Olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinde bıçakla çevredekilere saldıran Uygun'u bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Uygun'a çevredekiler saldırarak vurdu. Araya giren polis ekipleri yaralı için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Uygun'un tedavisi sürerken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan saldırganın bıçakla yaraladığı polisin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mustafa 17 Temmuz 2018 22:47 Adam polisi bıçaklıyor diger polis birşey yapmıyor. Amerikada olsa kafasına sıkmışlardı

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