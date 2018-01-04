  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBrikim Giriş Sınavı 13 Ocak'ta
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul'da büyük operasyon! Her yerden para fışkırdı

İstanbul'da büyük operasyon! Her yerden para fışkırdı

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda Beyoğlu'da bir otele Bağcılar'da ise bir eve baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda sahte döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-01-2018 10:13 - Güncelleme: 04-01-2018 10:13

İstanbul'da piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürmek için İstanbul'a gelen 2 kişinin Beyoğlu'nda bir otele yerleştiklerini tespit etti.

Otele düzenlenen operasyonda S.B. ve Ö.K. yakalandı. Otel odasında yapılan aramada, bin 740 sahte 100'lük dolar ele geçirildi.

TONLARCA SAHTE PARA BULUNDU: Jandarma ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olduğu belirlenen S.Ş'yi de yakalamak için çalışma başlattı. Bağcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda S.Ş. gözaltına alındı. Evde, sahte olduğu tespit edilen 394 adet 100 dolar, 485 adet 200 euro, 299 adet 200 lira, 33 adet 100 lira ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE KAYITLARI VARMIŞ

Zanlılardan S.B. ve Ö.K'nın dolandırıcılık suçundan kayıtları olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, S.B. ve Ö.K. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul'da büyük operasyon! Her yerden para fışkırdı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat