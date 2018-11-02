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İstanbul'da bitcoin hırsızlarına baskın! 11 kişi gözaltına alındı...

İstanbul'da bitcoin hırsızlarına baskın! 11 kişi gözaltına alındı...

İstanbul siber suçlarla mücadele ekipleri sanal para birimi "bitcoin" hırsızlığı yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 12:02 - Güncelleme: 02-11-2018 12:02

İSTANBUL'da 14 kişinin "kripto para birimi olan bitcoin cüzdanlarından bilgileri dışında paralarının eksildiği" şikayeti yapması üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin bazı kişilerin kripto para birimi olan bitcoin cüzdanlarına girdiğini belirledi.

SAHTE EHLİYETLERLE YENİ HAT ALIP... Şüphelilerin tek kullanımlık şifre engelini ise mağdur kişiler adına hazırladıkları sahte ehliyetlerle yeni bir GSM hattı alarak sistemdeki telefon numarasını değiştirerek aştıkları ortaya çıktı. 

SOYGUNU NASIL YAPIYORLAR?.. Polis, şüphelilerin kripto para alışverişi yapılan internet sitesine yeni numarayı girdikleri ve sisteme giriş yaparak oltalama yöntemi (Phishing) ile hesaplarda bulunan bitcoinleri satarak elde ettikleri parayı kendi hesaplarına aktardıklarını tespit etti. 

14 KİŞİDEN 437 BİN LİRALIK BİTCOİN ÇALDILAR... Şüphelilerin 14 kişinin bitcoin cüzdanlarından çaldığı toplam 437 bin lirayı önce kendi hesaplarına, daha sonra takibini zorlaştırmak için farklı hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, bu konuyla ilgili başka mağdur kişiler olup olmadığı yönünde çalışma başlattı. 

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI... İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için 26 Ekim'de İstanbul'da çeşitli adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 18 cep telefonu, 18 sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 sahte ehliyet, sahte kimlikle alınan İstanbul Kart ve tablet ele geçirildi. 

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis ekipleri yaptığı fiziki takip sırasında şüphelilerin kendi hesaplarına aktardığı paraları çeşitli bankalar ve bankamatiklerden çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonda çeşitli adreslerde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. 

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