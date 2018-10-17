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İstanbul'da bir ilk! Yeni Havaalanı'nda yapılacak

İstanbul'da bir ilk! Yeni Havaalanı'nda yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu, bu yıl sürpriz bir kararla açılacak Yeni İstanbul Havaalanı'nda yapılmasını planladığı öğrenildi. Havaalanı açılışı için birçok devlet başkanı da aynı gün Türkiye'ye gelecek. Toplumun tüm kesimlerinden temsilciler de davet edilecek.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 10:27 - Güncelleme: 17-10-2018 10:27

Yeni İstanbul Havaalanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dünya liderlerinin katıldığı dev bir törenle açılacak. Her yıl Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da bu yıl İstanbul'da Yeni Havalimanı’nda yapılması planlandığı bildirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erdoğan ile birlikte devlet erkanı sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul edecek. Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdiği resepsiyonun bu yıl ilk kez farklı bir adresi olacak. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyon Dolmabahçe'de veya Yeni İstanbul Havaalanı'nda yapılacak.

RESEPSİYONA ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILACAK: Yeni havalimanın açılışına ve resepsiyona çok sayıda devlet ve hükümet başkanları ile yabancı misyon şefleri de katılacak. Katılımın yoğun olması beklenirken bu isimlerin Ankara'ya ulaştırılmasının lojistik zorluğu nedeniyle de resepsiyona dair böyle bir planlamanın Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı öğrenildi.

Resepsiyona; siyaset dünyasının yanı sıra iş, sanat, spor ve medya dünyasından isimler de davet edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu resepsiyona, özellikle son dönemlerde örnek davranışlara imza atan vatandaşlar da çağırılacak.

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