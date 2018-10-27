  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul'da bin 500 adrese dev operasyon!

İstanbul'da bin 500 adrese dev operasyon!

İstanbul'da, polis ekiplerince önceden belirlenen bin 500 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 181 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-10-2018 07:49 - Güncelleme: 27-10-2018 07:49

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik 39 ilçede dev operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde; 615 ekipten oluşan bin 350 (1350) personel ile sıkı bir çalışmanın ardından belirlenen bin 500 (1500) adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda kapıyı açmayan 20 adresin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi. 

Operasyon kapsamında; 2 kişi adam öldürmek suçundan, 26 kişi hırsızlık suçundan, 19 kişi yaralama suçundan, 21 kişi yağma, gasp suçlarından, 16 kişi işyeri, konut dokunulmazlığını ihlalden, 11 kişi dolandırıcılık suçundan, 10 kişi mala zarar verme, 9 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 9 kişi resmi belgede sahtecilik suçundan, 7 kişi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan, 5 kişi 6136 SKM suçundan, 5 kişi silahlı tehditten, cinsel istismar ve saldırıdan 3 ve diğer suçlardan 38 olmak üzere toplam 181 aranan kişi yakalandı.

20 YILLA ARANANLAR BİLE VAR
Yakalanan kişilerin aldıkları ceza hükümleri ile ilgili önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Yakalanan kişilerin arasında, 20 yıl hüküm giyen 4 kişi, 10 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi ve 5 yıl ceza alıp firarı olan 87 kişi de yer alıyor.  

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul'da bin 500 adrese dev operasyon! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro