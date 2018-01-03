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İstanbul'da Bank Asya operasyonu 68 gözaltı kararı

İstanbul'da Bank Asya operasyonu 68 gözaltı kararı

Bank Asya'nın A Grubu hissedarları 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 09:57 - Güncelleme: 03-01-2018 09:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, aranan şüphelilerden 2'sinin yurt dışına firar ettiği öğrenildi. 49 şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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