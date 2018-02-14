İstanbul'da aynı saatte 2 olay 4 ceset

İSTANBUL'da aynı saatlerde Arnavutköy ve Pendik ilçelerinde 4 ayrı bulundu.

İstanbul Arnavutköy’de 1 kilometre arayla birisi tren yolu kenarına diğeri ise dere yatağına atılmış 1’i kadın 2 ceset bulundu. Cesetlerin ağızlarının ise aynı yöntemle bantlı olması dikkat çekti. Dün 17.00 sıralarında İstanbul Pendik'te de bir inşaatın asansör boşluğunda iki ceset bulunmuştu. Twitter

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Arnavutköy'deki olay, Deliklikaya Mahallesi Dereboyu mevkiinde yaşandı. Biri tren yoluna (erkek) diğeri ise dere yatağına atılmış (kadın) erkek cesedi bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Twitter

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Cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılırken polis ekipleri tren yolu kenarında bulunan cesedi çıkarmak üzere itfaiye ekiplerinden yardım aldı. Yol kenarına çıkarılan cesetler üzerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken savcıda incelemelerde bulundu. Twitter

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