İstanbul'da ambulans şoförünün darp edilme anı kamerada

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan Barbaros Cengizhan, özel bir tıbbi görüntüleme ve tanı merkezinin önünde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Şahsın durumundan şüphelenen genç, 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık çalışanı Erkan Açıkay ve ekibi kısa sürede olay yerine gelerek yerde yatan şahsa müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında şahsın uyuşturucu madde alması sonucu kendinden geçtiğini fark eden Açıkay, onu bir süre ayıltmaya çalıştı.

Çalışanın müdahalesi sonrası ayağa kalkan şahıs, kendisine yardım eden Açıkay’a küfür ve hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyerek söylemlerini sürdüren şüpheli ardından çalışanı itmeye başladı. Açıkay da kendisini korumaya çalışarak şahsa, "Otur şuraya kendine gel" dedi ve şahsı eliyle zapt etmeye çalıştı. Ancak kendinden geçen şüpheli küfür ve hakaretlere devam ederek oturmayınca, çalışan da tekrardan onu itti. Dengesini kaybederek yere düşen şahıs, hemen ayağa kalkarak Açıkay’a saldırıda bulundu. Kısa süreli arbede çıkmasının ardından zanlı, Açıkay’a yumruk atarak burnunu kırdı.

Bu hamlesinin ardından duruma sinirlenen motosikletli sürücü ise şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Genç, saldırganı dakikalarca yerde tutarken, yaralanan çalışan ise sinirlenerek şahsa yumruk attı. Etkisiz hale getirilen şüpheli de dakikalarca kendisini tutan gençle yerde mücadele etti. O sırada saldırgan şahsın da yaralandığı görüldü. Tüm bu yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı gözaltına aldı. Yaralı sağlık çalışanı Açıkay ise ekip arkadaşları tarafından ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Açıkay'ın burnunda 3 kırık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.