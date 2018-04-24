İstanbul'da akılalmaz görüntü: Araç kamerası kaydetti!

İstanbul'da gasp çetesi, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunun motorlu kuryesine arkadan çarptı. Kuryenin üzerindeki yelekten parayı alamayan çete kuryeyi araca bindirip kaçırdı. Araçta kuryeyi döverek yeleğin cebindeki 650 bin TL'yi alan çete üyesi 5 kişi Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı. Gasp anı bir sürücünün otomobilindeki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
MOTOSİKLETE OTOMOBİLLERİYLE ÇARPMIŞLAR: Zeytinburnu'nda 20 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kapalıçarşı'dan aldıkları paralarla yola çıkan H.Ç. ve H.Y. adlı motosikletli kuryelere, E-5 karayolu girişinde bir otomobil arkadan çarptı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan inen şüpheli 4 kişi, yere düşen kuryelere saldırarak üzerlerindeki paraları almaya çalıştı. Üzerinde 600 bin lira olduğu öğrenilen kurye H.Y., şüphelilerin elinden kurtuldu. Ancak üzerinde sarılı 650 bin lira bulunan diğer Kurye H.Ç., şüpheliler tarafından kaçırıldı.
KAÇIRDIKLARI KURYEYİ OTOMOBİLDEN ATMIŞLAR: Olayın duyulmasından sonra alarma geçen polis H.Y. adlı kuryeyi olay yerinden alarak ifade için karakola götürdü. Kaçırılan diğer kurye H.Ç., ise Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde ortaya çıktı.
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