İstanbul'da akılalmaz görüntü: Araç kamerası kaydetti!

Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan inen şüpheli 4 kişi, yere düşen kuryelere saldırarak üzerlerindeki paraları almaya çalıştı. Üzerinde 600 bin lira olduğu öğrenilen kurye H.Y., şüphelilerin elinden kurtuldu. Ancak üzerinde sarılı 650 bin lira bulunan diğer Kurye H.Ç., şüpheliler tarafından kaçırıldı.



