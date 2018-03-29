İstanbul'da akılalmaz firar: Pencereden atladı!

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı.