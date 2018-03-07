İstanbul'da akıl almaz görüntü: Tarihi camiyi denizanaları bastı!

İSTANBUL Fatih’te bulunan tarihi Ahi Çelebi Camisi’nin bahçesi ve girişi 1 haftadır sular altında. Denizin hemen yanındaki caminin bahçesine, gider borularından çok sayıda denizanası da geldi.

İstanbul'da akıl almaz görüntü: Tarihi camiyi denizanaları bastı!

1480 yılında yapılan ve 1 hafta önceki şiddetli yağmurda bahçesi ve girişini su basan Eminönü’ndeki tarihi Ahi Çelebi Camisi’nin sorunuyla bir haftadır hiçbir yetkili ilgilenmedi. Cemaat durumdan şikâyetçi.

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İstanbul'da akıl almaz görüntü: Tarihi camiyi denizanaları bastı!

Cemaatteki bir kişi, "Namaza gideceğiz camiye giremiyoruz, ayakkabımızı çıkarsak, suya girsek, abdestimiz bozulacak, su pis ve deniz suyu. Ne belediye ne anıtlar kurulu ne de vakıflar, hiçbir ilgilenen yok, yazık günah, halimiz ortada" şeklinde konuştu.

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İstanbul'da akıl almaz görüntü: Tarihi camiyi denizanaları bastı!

Bu arada denizin hemen yanındaki caminin su dolan bahçesine gider boruları aracılığıyla çok sayıda denizanası geldi. Birkaç güne kadar bahçeye balıkların da geldiğini belirten Celil Afgan duruma dikkat çekmek için biriken suya olta attı.

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İstanbul'da akıl almaz görüntü: Tarihi camiyi denizanaları bastı!

Geçtiğimiz ayın 28’inde yağan sağanak yağmurla birlikte caminin bahçesini ve girişini su basmıştı. Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kalmıştı.

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