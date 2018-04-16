İstanbul'da 5 ilçesinde 20 saatlik su kesintisi!

İstanbul'da 20 saat sürecek su kesintisi saat 10:00'da başladı. Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ile Bağcılar ilçesindeki bazı bölgelerde 16-17 Nisan'da 20 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle, 16 Nisan Pazartesi saat 10.00 ile 17 Nisan Salı saat 06.00 arasında Güngören'de Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman, ve Sanayi mahallelerinin bir kısmına, Esenler'de Fatih ve Tuna mahallelerine, Bakırköy'de Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba mahallelerine su verilemeyecek.

Bahçelievler'de Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri ile Bağcılar'da Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe mahalleleri de aynı saatler arasında su alamayacak.