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İstanbul'da 5 ilçesinde 20 saatlik su kesintisi!

İstanbul'da 5 ilçesinde 20 saatlik su kesintisi!

Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul'un Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ile Bağcılar ilçelerinde 16-17 Nisan'da yapılacak su kesintisi 20 saat sürecek.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 11:28 - Güncelleme: 16-04-2018 11:28

İstanbul'da 20 saat sürecek su kesintisi saat 10:00'da başladı. Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ile Bağcılar ilçesindeki bazı bölgelerde 16-17 Nisan'da 20 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle, 16 Nisan Pazartesi saat 10.00 ile 17 Nisan Salı saat 06.00 arasında Güngören'de Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman, ve Sanayi mahallelerinin bir kısmına, Esenler'de Fatih ve Tuna mahallelerine, Bakırköy'de Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba mahallelerine su verilemeyecek.

Bahçelievler'de Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri ile Bağcılar'da Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe mahalleleri de aynı saatler arasında su alamayacak.

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