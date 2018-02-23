İstanbul'da 4 metro hattı yıl sonuna kadar hizmete girecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yıl sonuna kadar 4 metro hattının açılacağını söyledi. Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Uysal, ihalesi yapılan 4 metronun müteahhitleriyle devam kararı aldıklarını, bu kararı almalarının sebebinin ise 4 hattın yıl sonuna kadar açılacağı sözünü almaları olduğunu belirtti.

Uysal, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattının hızlı bitirilmesi için de anlaşmaya vardıklarını söyledi. Ümraniye-Çekmeköy metrosunu yapan firmadan, Yamanevler-Çekmeköy arasındaki yedi istasyonunun haziran sonuna kadar bitirilmesini istediklerini kaydeden Uysal, şunları söyledi:

"Eminönü-Alibeyköy tramvayı yıl sonu itibariyle bitirilecek. Kabataş-Mahmutbey metrosunda tünel ve elektromekaniği yapan iki ayrı müteahhidi bir araya getirdik. Mecidiyeköy-Mahmutbey arası yine yıl sonu itibariyle tamamlanacak. Bostancı-Dudullu metrosunun dokuz istasyonluk Bostancı'dan İMES'e kadar olan kısmı da yine 2018 sonunda açılacak."