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İstanbul'da 4 metro hattı yıl sonuna kadar hizmete girecek

İstanbul'da 4 metro hattı yıl sonuna kadar hizmete girecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yıl sonuna kadar 4 metro hattının açılacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 17:01 - Güncelleme: 23-02-2018 17:15

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yıl sonuna kadar 4 metro hattının açılacağını söyledi. Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Uysal, ihalesi yapılan 4 metronun müteahhitleriyle devam kararı aldıklarını, bu kararı almalarının sebebinin ise 4 hattın yıl sonuna kadar açılacağı sözünü almaları olduğunu belirtti.

Uysal, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattının hızlı bitirilmesi için de anlaşmaya vardıklarını söyledi. Ümraniye-Çekmeköy metrosunu yapan firmadan, Yamanevler-Çekmeköy arasındaki yedi istasyonunun haziran sonuna kadar bitirilmesini istediklerini kaydeden Uysal, şunları söyledi:

"Eminönü-Alibeyköy tramvayı yıl sonu itibariyle bitirilecek. Kabataş-Mahmutbey metrosunda tünel ve elektromekaniği yapan iki ayrı müteahhidi bir araya getirdik. Mecidiyeköy-Mahmutbey arası yine yıl sonu itibariyle tamamlanacak. Bostancı-Dudullu metrosunun dokuz istasyonluk Bostancı'dan İMES'e kadar olan kısmı da yine 2018 sonunda açılacak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Milletttttt.... 23 Şubat 2018 18:03 Yahu akşam trafiğin olduğu tek yer beylikdüzü hattı ama orası hariç her yere metro yapılıyor...nasil bir iş anlayamıyorum....

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Mevlüt Uysal
MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Kadir Topbaş'ın istifa etmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilmesi beklenen Mevlüt Uysal kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mevlüt Uysal özel hayatı ve biyografisi tüm d

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