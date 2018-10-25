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İstanbul'da 3 fabrikada birden yangın son durumu valilik açıkladı

İstanbul'da 3 fabrikada birden yangın son durumu valilik açıkladı

İSTANBUL Esenyurt ilçesindeki 3 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki alüminyum ve tekstil fabrikalarına da sıçradı. İstanbul Valiliği'nden yangına dair son dakika bilgiler geldi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 07:44 - Güncelleme: 25-10-2018 09:59

ESENYURT'taki Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Alevler 3 fabrikayı aynı anda sarınca İstanbul alarm durumuna geçti.

İstanbul Valiliği'nden yürekleri ağıza getiren yangınla ilgili son dakika bilgileri geldi. Valilik yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangında şimdilik ölen ya da yaralanan yok.

VALİLİK: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yangınla ilgili şu bilgiler verildi: -"Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır."

ALATEPE: ŞU AN İÇİN CAN KAYBI YOK
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış" dedi. Binalarda bulunan kimyasallar nedeniyle ufak patlamaların olduğu bildirildi.



İBB: 4 BİN METRE KAREDE YANGIN ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi. Yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı" denildi.

SU TANKERLERİ GÖNDERİLDİ
Açıklamada, yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılarak, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi. Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi.

Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!Esenyurt'taki fabrika yangınından yeni görüntüler!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 10:07 Konkordato nun degisik bir sekli, devlete veya sigortaya enkaz birakmak bu aralsr moda oldu

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