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İstanbulda 24 saat su kesinti listede hangi ilçeler var

İstanbulda 24 saat su kesinti listede hangi ilçeler var

İSTANBUL'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada kesinti pazartesi günü saat 10'dan salı günü saat 10'a kadar sürecek.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 14:18 - Güncelleme: 17-03-2018 14:18

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:

Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.

Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

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