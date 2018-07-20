  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul'da 221 bin boş konut satılmayı bekliyor

İstanbul'da 221 bin boş konut satılmayı bekliyor

İSTANBUL'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak belirlendi... En fazla satılmayı bekleyen konut hangi ilçede? En az satılık konutun olduğu ilçe hangisi?.. İşte İstanbul'da satılmayı bekleyen konut bilançosu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 15:02 - Güncelleme: 20-07-2018 15:02

GAYRİMENKUL veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak dikkati çekiyor. Bu alanda ilçeler arasında başı 11 bin 660 konutla Esenyurt çekerken, onu 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik takip ediyor. En az boş konutun bulunduğu ilçeler arasında ise 199 konutla Adalar ilk sırada yer alırken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca ve 706 konutla Şile izliyor.

GEÇEN YIL 238 BİN KONUT SATILDI... Endeksa'nın 440 bin verinin incelendiği "İstanbul'da Güncel Satılık Konut Stoğu" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'da geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı. Kentte  son 1,5 yılda 347 bin 702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor.

ESENYURT BAŞI ÇEKİYOR... En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32 bin 648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7,78'ine denk geliyor. Esenyurt'u bu alanda 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik, 9 bin 760 ile Sancaktepe, 9 bin 381 konutla Beylikdüzü izliyor.

Kadıköy 8 bin 913 konutla, Maltepe 8 bin 827 konutla, Ümraniye 7 bin 884 konutla, Bahçelievler 7 bin 30 konutla, Tuzla 6 bin 499 konutla, Kartal 6 bin 214 konutla, Eyüpsultan 5 bin 646 konutla, Çekmeköy 5 bin 553 konula, Sultangazi 5 bin 356 konutla, Ataşehir 5 bin 159 konutla, Avcılar 5 bin 154 konutla, Bağcılar 5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor

EN AZ BOŞ KONUTUN OLDUĞU İLÇELER... Araştırmaya göre, satılmayı bekleyen konut stokunun en düşük olduğu ilçeler arasında başı 199 konutla Adalar çekerken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca, 706 konutla Şile, bin 626 konutla Beyoğlu, bin 924 konutla Sultanbeyli, bin 933 konutla Beşiktaş takip ediyor.

Gaziosmanpaşa'da 4 bin 991, Kağıthane'de 4 bin 919, Büyükçekmece'de 4 bin 776, Fatih'te 4 bin 529, Silivri'de 3 bin 949, Üsküdar'da 3 bin 809, Arnavutköy'de 3 bin 700, Şişli'de 3 bin 559, Esenler'de 3 bin 400, Zeytinburnu'nda 3 bin 192,  Bakırköy'de 3 bin 60, Bayrampaşa'da 2 bin 866, Güngören'de 2 bin 691, Sarıyer'de 2 bin 214 konut satılmayı bekliyor.

İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayıları ilçelere göre şu şekilde:

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul'da 221 bin boş konut satılmayı bekliyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro