İstanbul'da 2020'de 14 yeni metro hattı açılacak!

İstanbul'da 2020 yılında toplam 14 yeni metro hattı açılacak. Bu kapsamda İBB, Tuzla'dan Silivri'ye kadar İstanbul'un her köşesinde dakikalarla yolculuk hedefine adım adım yaklaşıyor.

İstanbul'da 2020'de 14 yeni metro hattı açılacak!

İstanbul metro ağlarıyla örülüyor. Raylı sistem ağları, İstanbulluların ulaşımını rahatlatırken gayrimenkul fiyatlarına da doping etkisi yaratıyor. Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere için derlediğimiz bu haberimizde, 2020'de İstanbul'un hangi ilçelerinde metro açıkacağını göreceksiniz. İşte İsanbul'da 2020 yılında açılacak 14 yeni metro hattı;

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İstanbul'da 2020'de 14 yeni metro hattı açılacak!

1- Boğaziçi Ü. - Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı
Boğaziçi Ü. - Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı tamamlandığında 0,80 kilometre uzunluğunda olacak. Hattta yolculuk 2,5 dakika sürecek.

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İstanbul'da 2020'de 14 yeni metro hattı açılacak!

2- Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı
Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı tamamlandığında 18,50 kilometre uzunluğunda olacak. Hattın yolculuk süresi 28 dakika.

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İstanbul'da 2020'de 14 yeni metro hattı açılacak!

3- Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı
Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı tamamlandığında 37,50 kilometre uzunluğunda olacak. Hattın yolculuk süresi 26 dakika.

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