İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi çıldırttı

İSTANBUL'da yaklaşık 20 saat süren su kesintisi çileden çıkardı. İSKİ kesintinin Kağıthane'deki boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle yaşandığı ve müdahale edildikten sonra hatlara yeniden su verilmeye başlandığı belirtildi.

İstanbullular dün kesilen suların şokunu yaşıyor. Yaklaşık 20 saattir sular gelmeyince vatandaş İSKİ'den açıklama beklediler. Saat 13.00 itibariyle bazı bölgelerde sular gelmeye başladı. İSKİ'den de açıklama geldi.

İSKİ'DEN AÇIKLAMA

Dün saat 10:00 itibariyle Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan 1600 mm’lik ana isale hattındaki borularda arıza meydana gelmiş, basınç kaynaklı daha büyük arızalara meydan vermemek için derhal müdahale edilmiştir.

Arızanın giderilmesi için yer yer 6 metreyi bulan derinliklerde çalışılırken aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklı bir çökme meydana gelmiş ve arızanın onarımı bu nedenle uzamıştır.

Bugün saat 11:15 itibariyle çalışma bitmiş olup hatlara su verilmeye başlanmıştır.İSKİ olarak arızalara derhal müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için canla başla çalışmaktayız. Ancak bazen zeminin yaşattığı zorluklar, hava şartları, çökmenin sebebiyet vereceği iş kazalarını önlemeye yönelik gayretimiz gibi hususlar önceden belirlediğimiz çalışma süremizi olumsuz etkiliyor ve kesinti sürelerinin uzamasına sebebiyet veriyor.