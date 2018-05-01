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İstanbul'da 1 Mayıs'ta ilk kez böyle bir kuyruk oldu

İstanbul'da 1 Mayıs'ta ilk kez böyle bir kuyruk oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 16:05 - Güncelleme: 01-05-2018 16:05

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a akın etti. Adalara girmek için kuyrukta bekleyen bir kişi, "Her zaman adalara gidiyorum ama ilk defa bu kadar yoğun olduğu gördüm" diye konuştu. Motor iskelesindeki görevli ise “İşler çok iyi. Yoğunluk çok fazla" diye konuştu.

Kentin tatil yerlerinden Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek amacıyla Kadıköy ve Eminönü'ndeki vapur iskelelerine gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu. Piknik malzemeleri ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.

Eminönü İskelesi'nden kalkan seferlerin kapasite yoğunluğu nedeniyle aksadığı anonsları geçildi. Vatandaşlar bir sonraki seferi beklemek zorunda kaldı.

Eminönü'nden kalkan ve dolu olarak Kadıköy iskelesine gelen vapura binmek isteyen vatandaşlar, yoğun çaba harcadı. İskelenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğunluk nedeniyle iskelelerde motorlar da Adalar'a sefer sayılarını artırdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 1 MAYIS 01 Mayıs 2018 16:20 Müjde üstüne müjde!............... Emekçiler gününde -Taksim'de Emek Partisi üyeleri emekçiler saldırıya uğruyor ve gözaltına alınıyor!.........

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