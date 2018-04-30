İstanbul'da 1 Mayıs'ta bu yollar kapanacak!

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında 26 bin 174 emniyet görevlisi görev yapacak. Sendika üyelerinin ve katılımcıların ilk toplama noktalarında, katılımcıların yoğun olarak kullanacağı metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları ile halkın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak.

Maltepe Miting Alanı çevresinde dedektörlü polisler ile özel eğitimli köpeklerin yanı sıra polis helikopterleri ve TOMA'lar da güvenlik tedbiri kapsamında destek verecek.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Bu kapsamda yarın saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak.

AVRUPA YAKASI

Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım Divan Kavşağı'ndan tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine, Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli'den gelen akım Yedikuyular Caddesi'ne ve Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, (Firuzağa Meydan) akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi ile kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikametine, Halaskargazi Caddesi'ne alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirilecek.

ANADOLU YAKASI

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım) Şehit Nedim Özpolat Sokak trafiğe kapatılacak.

Akım, Büyük Yalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100, Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirilecek.