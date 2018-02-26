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İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı. Meteorolojinin internet sitesindeki tahminlere göre İstanbul'da da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 19:33 - Güncelleme: 26-02-2018 00:23

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Edirne'de, hava sıcaklığının düşmesiyle dün kar yağışı başladı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki vatandaşlar da kar yağışının başlamasıyla öz çekim yaptı. Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Edirne'de, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Kırklareli'nde de kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayolunda kar yağışını etkili oluyor. 

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.

ÇANAKKALE: Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Deniz seviyesinde sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kar topu oynamak için özel araçlarıyla Dumanlı'ya akın etti. Vatandaşlar bol bol selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi.

BOLU ABANT: Bolu'da kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan Abant Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kentin gürültüsünden kaçıp, doğayla buluşmak isteyenler, Abant Tabiat Parkı’na akın etti. Otellerde konaklayanlar, çevre il ve ilçelerden bölgeye günübirlik gelen ziyaretçiler, kar manzarasının ve doğanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, göl etrafında karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyerek, fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler faytonlarla göl çevresinde gezerken, bazıları da kartopu oynadı.

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