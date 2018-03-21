İstanbul'a ATS geliyor Başkan Mevlüt Uysal tanıttı

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Uysal; “Ben bu konuda başta 39 ilçe belediyemize “Araç Takip Sistemi” başladığı zaman verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. 39 ilçe belediyemiz hafriyatın çıkış noktasından bunu sağlam tutmadıkları sürece sistemin işleme ihtimali yok. Onlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da işimizi sağlam ve sıkı tutarsak bu işin devam edeceğini söylüyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (İSTAÇ) Piyalepaşa'daki merkezinde bürokratlarla birlikte basın toplantısı düzenleyen Başkan Uysal, “8 bin 66 kamyona ATS cihazı takıldı. Geriye kalan bin 500 kamyon da sisteme dahil edilecek. ATS’yi takmayanlar hafriyat taşıyamayacaklar. Eğer bu sisteme dahil olmayacaklar varsa boşuna umutlanmasınlar. Aralarında sisteme girmeme niyeti olanların bundan sonra kendilerine başka bir iş bakmaları gerekir. Çünkü, cihazı takmayanlar hafriyat taşıyamayacaklar” dedi. ATS’nin yönetim merkezinde dev ekranlar önünde anlık olarak kamyonları takip ederek basın mensuplarına bilgi veren Başkan Uysal, “Sisteme dahil olan hafriyat kamyonlarının nerede hangi aşamada olduklarını net şekilde görebiliyor ve takip edebiliyoruz. Vatandaşlarımız bunları gördüklerinde İstanbul'da ne kadar önemli işler yapıldığını” görecek diye konuştu.

-“Hafriyat Kamyonları Terörü” Sonlanacak-

Basın mensuplarının trafikteki hafriyat kamyonları sorununa “Hafriyat Kamyonları Terörü” dediğini hatırlatan Başkan Uysal, “Hafriyat kamyonlarının trafikte vatandaşlara vermiş olduğu zarar, özel şahısların mülklerine, sokaklara ve yollara yapılan dökümler ve en önemlisi İstanbul'un suyunu temin eden baraj havzalarına gerçekleştirilen dökümler ATS ile son bulacak” ifadelerini kullandı.

ATS çalışmalarının 1,5 yıl öncesine dayandığını ve son 3 aydır da sistem üzerinde yoğunlaşılarak önemli mesafe kaydedildiğini vurgulayan Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “ATS takılan kamyonların en başında hafriyatı nereden aldığı, hangi güzergahları kullanacağı ve bu hafriyatı nereye dökeceği sistem üzerinden kontrol edilecek. Bunun yanında kamyonun hızı, yükü, o an nerede olduğu da sistemden görülebilecek. Kamyonun damperinin nerede açılıp kapatıldığını da ATS üzerinden izlemek mümkün olacak.” Kamyonlara takılan cihazla İSTAÇ merkezinden kamyonların takip edildiğini uygulamalı olarak gösteren Başkan Uysal, “Bu sistemi her ne kadar uydudan takip edebiliyor olsak da aslolan bunun uygulamasıdır. Hafriyat çalışması, trafiğin az olduğu özellikle de geceleri yapılıyor. Bunun için 24 saat esaslı denetim yapılıyor. Hafriyat alınan bölgenin yeri, nereye döküleceği, yol güzergahı ve yola çıktıktan sonra hızı bellidir. Yolda herhangi bir yerde durup durmadığı, yolda giderken bir yerde damperini kaldırıp kaldırmadığını, güzergahı değiştirip değiştirmediği takip ediliyor. Kural ihlali yapan varsa anında zabıtamıza, emniyete ve jandarmaya bildiriliyor" bilgisini verdi. Başkan Uysal ayrıca kimyasal ve endüstriyel atıkların takibiyle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

-39 Belediyemize Teşekkür Ediyorum-

Hafriyatçıların büyük bölümünün işini düzgün yapmasına karşın az sayıda işini düzgün yapmayan hafriyatçılardan dolayı hafriyatçıların imajının zarar gördüğünü vurgulayan Başkan Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Birilerini hataları nedeniyle bütün hafriyat kamyonlarına bir tepki, bir eleştiri geliyor. ATS ile işini düzgün yapan şahısların da hakkını hukukunu korumuş oluyoruz. Yanlış yapanlar nedeniyle onlara yönelik yapılan tepkiyi de önlemiş oluyoruz. Vatandaş adına da hızlı giderek, damperini açarak yola hafriyatını döke döke giden, ya da çadırını çekmediği için atıkların dökümüne neden olarak çevreye zarar verenlerin önüne geçmiş oluyoruz. Ancak sistem tek başına kalıcı çözüm getirmez. Görev yapanların işini iyi yapmasıyla sistem güzel işleyecek. Ben bu konuda başta 39 ilçe belediyemize “Araç Takip Sistemi” başladığı zaman verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. 39 ilçe belediyemiz hafriyatın çıkış noktasından bunu sağlam tutmadıkları sürece sistemin işleme ihtimali yok. Onlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da işimizi sağlam ve sıkı tutarsak bu işin devam edeceğini söylüyorum." -Takip Yapacaklara Tablet PC Dağıtıldı-

Başkan Uysal trafikte takip işini yapacak polis, jandarma ve zabıta ekiplerine tablet pc dağıtıldığını ve o an yoldan geçen hafriyat kamyonuna ait tüm bilgilerin ekranda görüneceğini ifade eden Başkan Uysal, “Kurallara uymayan, trafikte dolaşan kamyonların men edilmesi için gerekli işlemler başlayacak. Bu nedenle sisteme dahil olmayanların 2 Nisan'a kadar araçlarına ATS cihazı taktırmaları gerekiyor” dedi.

-Bedeli 750 TL-

ATS’de kullanılan yazılım İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş (İSBAK) tarafından yapılıyor ve kamyonlara takılacak cihazlar da İSTAÇ tarafından takılacak. Cihaz 750 TL olup iki yıl garantili olacak.

Başkan Uysal'ın açıklamalarının ardından ATS cihazıyla kamyonların nasıl takip edildiği canlı olarak basın mensuplarına gösterildi. Hız sınırını aşan kamyonların da gösterildiği haritada istek üzerine bir kamyonun damperinin açılması istendi. Damperini yanlış yerde açan kamyonun yaptığı hata anında İSTAÇ’ta görüntülendi. -ATS Nasıl İşliyor?-

Hafriyat kamyonlarını faaliyetlerinin renkler ve işaretlerle gösterildiği sistemde kural ihlali yapan araçların bilgisi anlık olarak merkeze geliyor. Bilgisayarlarda durumu netleştirilen kamyon hakkında bir işlem yapılması veya şoförün uyarılması amacıyla bölgedeki görevlilere anons geçiliyor.

-Kamyon Sahiplerine 53 Bin, Şirketlere 175 Bin TL Ceza-

Görevliler, her türlü bilgileri merkezde kayıtlı kamyon şoförlerini ihlal anında uyararak hafriyatın belirlenen alanlar dışındaki bölgelere dökülmesini engelliyorlar. Sistemin devreye girmediği 2016'da kaçak hafriyat ve belgesiz taşımacılık yapan 396 araca 35 milyon 288 bin 128, 2017 yılında ise 692 araca 123 milyon 754 bin 331, 2018'de ise 8.5 milyon Türk Lirası ceza kesildi. İhlali yapan kamyon sahibine 53 Bin TL, ihlali yapan kamyon eğer bir şirkete bağlı ise 175 Bin TL para cezası kesiliyor.