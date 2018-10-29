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İstanbul Yeni Havalimanının üzerinde uçuş yasağı ilan edildi...

İstanbul Yeni Havalimanının üzerinde uçuş yasağı ilan edildi...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın içinde olduğu büyük bir alan üzerinde bugün 11 saatliğine uçuş yasağı getirildi.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 09:45 - Güncelleme: 29-10-2018 09:45

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile birçok devlet başkanın da katılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın bugün yapılacak resmi açılışı nedeniyle havadan da önlem alındı.Dev merkezin de içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda 13:00 ile 23:59 saatleri arasında bölgeye helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) trafiklerin de aralarında olduğu görevli olmayan devlet ve sivil hava araçları trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına yasaklandı. NOTAM’da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı.

Yeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştüYeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştüYeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştüYeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

KONUYLA İLGİLİ YAYILAN NOTAM ŞÖYLE: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans,şehit nakli,arama kurtarma, organ nakliyangınla mücadele,terörle mücadele,Türk yıldızları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Atatürk Havalimanı’na,Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına,girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından görev yapması istenilen devlet hava araçlarının IFR/VFR uçuşları ve izin verilen sivil VFR trafiklerin NOTAMLI sahada uçuş yapabilmesi için koordine kurarak gerekli müsaadeyi alması gerekmektedir. İzin verilmesini takiben koordinatör tarafından ilgili ATC birimine bilgi verilerek uçuş serbest kılınacaktır."

Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yollarıYeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yollarıYeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yollarıYeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yollarıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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