İstanbul Yeni Havalimanı'nın tavanında dikkat çeken ayrıntı!

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı üstün teknolojilerle dün kapılarını açtı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın tavanında dikkat çeken ayrıntı!

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı üstün teknolojilerle dün kapılarını açtı. Terminal binasının tavanı Peygamber Efendimizin doğumu ve İslam’ı sembolize eden 571 hilal figürünü yansıyacak şekilde tasarlandı.

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İstanbul Yeni Havalimanı'nın tavanında dikkat çeken ayrıntı!

İstanbul Yeni Havalimanı, Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği bir terminale sahip. Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan ‘nesneler’ gibi son teknolojilerle donatıldı. Havalimanının güvenliği 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden idare edilecek.

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İstanbul Yeni Havalimanı'nın tavanında dikkat çeken ayrıntı!

Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler? İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

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İstanbul Yeni Havalimanı'nın tavanında dikkat çeken ayrıntı!

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye’nin stratejik konumunu daha da güçlendirecek olan İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.

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