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İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş Azerbaycan ve KKTC'ye

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş Azerbaycan ve KKTC'ye

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14:00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 11:27 - Güncelleme: 09-08-2018 11:27

Türk Hava Yolları (THY), Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı bugün bir basın toplantısı düzenledi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı üçüncü havalimanı ile ilgili, "Taşınma operasyonu yaklaşık 45 saat sürecek. Karadan taşınma aynı 1453'teki İstanbul'un fethinde gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi gibi olacak" dedi.İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14:00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek'' açıklamasında bulundu. Aycı, basın toplantısında şu bilgileri verdi:

"76,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulmuş olan, yani Bozcaada'nın iki katı büyüklüğünde bir havalimanından bahsediyorum. Terminalde kullanım alanı 1,4 milyon metrekare. Tüm fazlar tamamlandığında 6 pistle beraber çalışacak. Dünyanın 35 bin metrekare ile en büyük duty freelerine sahip. Dünyanın en büyük loungelarına sahip olacağız.

100 bin metrekare ticari alanı var. 143 tane yolcu biniş köprüsüne sahip. 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark var. 22 bin araçlık da açık otopark kapasitesi var. Metro ile şehir merkezine 26 dakikada seyahat mümkün. Açıldıktan çok kısa sonra gelecek. Tabi THY'nin yeni havalimanındaki toplam 664 bin metrekare kullanım alanına sahip 10'dan fazla tesisinin inşaatı devam ediyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 12:00 Panpa onu bunu gecte dolar kac para?

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