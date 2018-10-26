İstanbul Yeni Havalimanı’na gidecek İETT hatları ve fiyatları belli oldu

Türkiye’nin dev projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına günler kaldı. 29 Ekim’de resmi açılışı yapılacak İstanbul’un yeni havalimanına ulaşım detayları belli olmaya başladı. Buna göre İETT’ nin havalimanına gidecek otobüslerinin hatları ve durakları belli oldu. Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek.
H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden geçerek Yeni Havalimanı’na ulaşacak.
En az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacak.
Yeni havalimanına en yakın hattın mesafesinin 10, en uzak mesafe olan Pendik’in 93 kilometre olduğunu söyleyen Uysal, “En uzak mesafe olan Pendik–Havalimanı 30 TL, en kısa mesafe de 12 ila 20 TL arasında. Bu rakam daha sonra enflasyon oranlarına göre değişebilecek. Fiyatlarımız, tek başına kendi araçlarıyla ya da başka araçla kıyaslandığında yüksek değil. Yolcular akıllı telefon üzerinden hangi merkezden nasıl hangi saatte kalkış olduğunu elektronik takip sistemiyle takip edebilecekler. Belirlediğimiz 5 nokta, İstanbul’un ulaşım haritası belirlenerek yapıldı. Raylı sistem, deniz ulaşımı, toplu ulaşım araçlarına ulaşım noktaları dikkate alındı” diye konuştu.
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