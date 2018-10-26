İstanbul Yeni Havalimanı’na gidecek İETT hatları ve fiyatları belli oldu

Yeni havalimanına en yakın hattın mesafesinin 10, en uzak mesafe olan Pendik’in 93 kilometre olduğunu söyleyen Uysal, “En uzak mesafe olan Pendik–Havalimanı 30 TL, en kısa mesafe de 12 ila 20 TL arasında. Bu rakam daha sonra enflasyon oranlarına göre değişebilecek. Fiyatlarımız, tek başına kendi araçlarıyla ya da başka araçla kıyaslandığında yüksek değil. Yolcular akıllı telefon üzerinden hangi merkezden nasıl hangi saatte kalkış olduğunu elektronik takip sistemiyle takip edebilecekler. Belirlediğimiz 5 nokta, İstanbul’un ulaşım haritası belirlenerek yapıldı. Raylı sistem, deniz ulaşımı, toplu ulaşım araçlarına ulaşım noktaları dikkate alındı” diye konuştu.