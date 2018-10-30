İstanbul Yeni Havalimanı için ünlüler ne dedi ? İşte o açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul Yeni Havalimanına Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, Hülya Koçyiğit, Demet Şener ve Gökhan Saki gibi sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte ünlülerin Yeni İstanbul Havalimanı hakkında söyledikleri...

İstanbul Yeni Havalimanı için ünlüler ne dedi ? İşte o açıklamalar

Tüm Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği Avrupa'nın en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir törenle açıldı. Açılışa siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlülerin Yeni İstanbul Havalimanı hakkında neler söylediklerini sizler için derledik... İşte ünlülerin açıklamaları...

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İstanbul Yeni Havalimanı için ünlüler ne dedi ? İşte o açıklamalar

Sanatçı Muazzez Ersoy da İstanbul Havalimanı'nı muhteşem bulduğunu anlatarak, "Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer. Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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İstanbul Yeni Havalimanı için ünlüler ne dedi ? İşte o açıklamalar

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ise, "Dünyanın en büyük havalimanı, hayırlı uğurlu olsun. Biz de heyecanlıyız, sahnede çok güzel bir orkestra var" şeklinde konuştu.

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İstanbul Yeni Havalimanı için ünlüler ne dedi ? İşte o açıklamalar

Eski bakanlardan Egemen Bağış eşi Beyhan Bağış ve Demet Şener ile birlikte törene geldi. Egemen Bağış, havalimanı projesinin ilk kez Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğü günü hatırladığını ifade ederek, Sadece hafriyatının nelere mal olacağını düşünmek, gözümüzü korkutan bir projeydi. Ama hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetin 95. yaş gününde açmak gerçekten büyük bir mutluluk. Ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

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