İstanbul yeni havalimanı açılışını Başkan Erdoğan yapıyor canlı yayın

TÜRKİYE bugün 95'inci yıldönümünü kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem bir açılışla taçlandırıyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı açılıyor. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı törene bir çok devlet başkanı ve bakan katılıyor.

Kanalların canlı yayınla izleyiciye naklen aktardığı 3.havalimanı açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başlıyor. Açılışın hemen ardından cumhuriyet resepsiyonu da yeni havalimanında verilecek.

3. havalimanı canlı yayını : Yeni havalimanının açılışını aşağıdaki playerden canlı yayınla izleyebilirsiniz.

YENİ HAVALANININ ADI NE OLACAK? : Yeni havalimanı için bugüne kadar bir çok isim ortaya atıldı. Yeni havalimanına gidiş yollarına asılan tabelada ise isim olarak İstanbul Havalimanı yazısı dikkat çekti. Bu da 3. havalimanının isminin bu olacağı yorumlarına sebep oldu. Açılışta birlikte isim de netleyecek.

KAÇA YAPILDI KİM YAPTI?: KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroya ihale edilen İstanbul Yeni Havalimanı toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Bugün ilk fazı açılacak havalimanının bu bölümü için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nı yapım ihalesini Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı. Bu firmaların içinde yer aldığı İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Havalimanı İGA tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

KİRASI NE KADAR? : Havalimanının hizmete girmesiyle şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar avro kira ödeyecek.

Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları