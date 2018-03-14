İstanbul yanacak! Rekor tahmin ediliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a mart ayının en yüksek sıcaklığı geliyor. 17 Mart Cumartesi Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkacak.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul Manrt ayının sıcaklık rekorunu kırmaya hazırlanıyor... İstanbul'a bahar havası geldi derken mart ayının en yüksek sıcaklık rekoru da geliyor. 17 Mart Cumartesi Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı 18 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da bugün için ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son hava durumu raporu... Twitter

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Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Twitter

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Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Twitter

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