İstanbul yağmura hazırlıksız yakalandı!

İstanbul'da yaşayanlar akşam başlayan sağanağı sabah kalktıklarında daha da etkili bir şekilde hissettiler. İşe ya da okula gitmek için evinden çıkanlar hazırlıksız yakalandı.

İstanbul yağmura hazırlıksız yakalandı!

İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış şu an etkisini kaybetse de soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyunca devam ederken sabah işe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar yağmurluk ve şemsiye ile önlem alırken bazıları ise hazırlıksız yakalandı.

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İstanbul yağmura hazırlıksız yakalandı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde etkisini sürdürdü.

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İstanbul yağmura hazırlıksız yakalandı!

İKİ YAKA DA ETKİLENDİ! Akşam saatlerinde Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak sabaha kadar devam etti. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşattı.

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İstanbul yağmura hazırlıksız yakalandı!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER DİKKAT! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. İstanbul'da sabah saatlerinde hava 10 derecelerde.

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