İstanbul yağmura hazırlıksız yakalandı!

İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış şu an etkisini kaybetse de soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyunca devam ederken sabah işe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar yağmurluk ve şemsiye ile önlem alırken bazıları ise hazırlıksız yakalandı.